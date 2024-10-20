Генштаб: количество боевых столкновений с начала суток возросло до 95, самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  80006 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  125218 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  152614 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  158550 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  152004 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  131461 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  110487 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102335 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100664 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113237 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

Херсонщина под обстрелами: погиб человек, семеро раненых

  •  26218 просмотра
Захватчики нанесли удары по Харьковщине: повреждены дома, без жертв

Захватчики нанесли удары по Харьковщине: повреждены дома, без жертв

  •  24908 просмотра
Вражеский удар по Запорожью: в больнице остается три человека

Вражеский удар по Запорожью: в больнице остается три человека

  •  17958 просмотра
В результате падения обломков в Киевской области поврежден многоэтажный дом - Кравченко

В результате падения обломков в Киевской области поврежден многоэтажный дом - Кравченко

  •  22753 просмотра
В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке

В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке

  •  19721 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  127846 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  131807 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  130795 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  159286 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  155416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  80006 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  80532 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

  •  74991 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  65155 просмотра
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

19 октября 2024, 12:10  •  76913 просмотра
Актуальное
Генштаб: количество боевых столкновений с начала суток возросло до 95, самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: количество боевых столкновений с начала суток возросло до 95, самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 14:17  •  5998 просмотра

Read in English

Враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области рф, применив 17 КАБ

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 95. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, сообщает УНН.

Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

«Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходино, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водолаги, Мощенка, Большая Писаревка, Гремяч, Жовидь. Также, авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жовидь и Новенькое.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 17 КАБ», - говорится в сводке.

Детали

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Украинские войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосиново на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового и Заречного. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции украинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

На Торецком направленииу противник, при поддержке авиации, два раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

На Покровском направлениив районах населенных пунктов Селидово, Луч, Сухой Яр и Михайловка продолжается девять боестолкновений. Сейчас украинскими защитниками отражено 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Луча, Селидово и Михайловки.

Горячее всего на Кураховском направлении, здесь продолжается 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. А еще тринадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

На Ореховском направлении две атаки врага отражены нашими защитниками в районе Роботино, еще одна - продолжается.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
chernigovЧернигов
sumyСумы
kupyanskКупянск
kharkivХарьков