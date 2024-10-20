Генштаб: количество боевых столкновений с начала суток возросло до 95, самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 95. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, сообщает УНН.

Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

«Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходино, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водолаги, Мощенка, Большая Писаревка, Гремяч, Жовидь. Также, авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жовидь и Новенькое.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 17 КАБ», - говорится в сводке.

Детали

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Украинские войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосиново на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового и Заречного. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции украинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

На Торецком направленииу противник, при поддержке авиации, два раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

На Покровском направлениив районах населенных пунктов Селидово, Луч, Сухой Яр и Михайловка продолжается девять боестолкновений. Сейчас украинскими защитниками отражено 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Луча, Селидово и Михайловки.

Горячее всего на Кураховском направлении, здесь продолжается 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. А еще тринадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

На Ореховском направлении две атаки врага отражены нашими защитниками в районе Роботино, еще одна - продолжается.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.