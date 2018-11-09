Гройсман заявив, що проситиме Раду розширити йому повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поскаржився, що йому недостатньо повноважень, і заявив, що проситиме Верховну Раду надати йому більше влади. Про це він заявив під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.
“Як будуть політики вирішувати, яка буде система управління — президентська, парламентська, це ваша справа... Я підтримую категорично наведення порядку в країні. Хочу сказати — як прем’єр-міністру і уряду, нам недостатньо повноважень. Тому тимчасово, можливо, розгляньте. Я внесу зміни до закону про Кабінет міністрів про посилення повноважень прем’єр-міністра України", - заявив Гройсман.
При цьому він додав, що якщо Рада підтримає таке рішення, то він за три місяці наведе в країні "реальний порядок".
Зазначимо, про недостатні свої повноваження Гройсман заявляє вже не вперше. У квітні він, зокрема, говорив, що необхідно внести зміни до закону про Кабінет міністрів, а також до Конституції України.
Як повідомляв УНН, у червні 2018 року Гройсман заявляв, що піде у відставку, якщо не буде створено Антикорупційний суд.