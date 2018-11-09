Гройсман заявив, що проситиме Раду розширити йому повноваження

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поскаржився, що йому недостатньо повноважень, і заявив, що проситиме Верховну Раду надати йому більше влади. Про це він заявив під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.