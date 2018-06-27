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Гройсман ініціював створення Високої групи з оцінки реформ в Україні

Гройсман ініціював створення Високої групи з оцінки реформ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював створення невеликої групи Високого рівня, куди б увійшли представники урядів та експертного середовища, для оцінки програми реформ і інструментів змін в Україні. Про це глава уряду сказав на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

“Маю надію, що невдовзі буде створена група, з якою ми визначимо — що маємо сьогодні, що буде через рік і як побудувати довгострокову стратегію успіху. Ми можемо забезпечити спільний успіх. Для цього треба реальні зусилля — не тільки у виступах, а й у діях”, — наголосив Гройсман.

Український прем’єр зауважив, що хотів би заохотити партнерів, аби конкретними об’єднаними зусиллями пришвидшити процес реформ.

Нагадаємо, Володимир Гройсман назвав 5 пріоритетів уряду: реформа освіти, медицини, приватизація, реформа пенсійної системи та питання землі. За його словами, 4 з 5 цих реформ вже запущено, а по п’ятій (земельній, — ред.) тривають комунікації з суспільством. 

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