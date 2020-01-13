Голова Пентагону не бачив доказів загрози посольствам США, про яку казав Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що у нього немає твердих доказів того, що чотирьом американським посольствам загрожував напад. Саме на цьому аргументі ґрунтувався наказ президента США Дональда Трампа про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, який начебто планував напади на американські посольства. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Як вказано, відповідаючи на запитання журналіста щодо конкретних доказів загрози нападів, Еспер відповів: "Я не бачив жодного стосовно чотирьох посольств".
При цьому, на запитання про те, чи вигадав Трамп цю загрозу, очільник Пентагону зазначив, що так не думає. За його словами, Трамп радше говорив про можливість нападу.
Еспер стверджує, що уряд США мав інформацію про можливий напад у найближчі дні, який матиме широкий масштаб, тобто стосуватиметься американських представництв більш ніж в одній країні.
10 січня Трамп повідомив, що напад "імовірно" загрожував посольству США в Багдаді, а потім додав, що йшлося про чотири посольства.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.