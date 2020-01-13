Голова Пентагону не бачив доказів загрози посольствам США, про яку казав Трамп

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що у нього немає твердих доказів того, що чотирьом американським посольствам загрожував напад. Саме на цьому аргументі ґрунтувався наказ президента США Дональда Трампа про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, який начебто планував напади на американські посольства. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.