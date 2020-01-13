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5 марта, 15:49 • 123577 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103824 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107223 просмотра

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Глава Пентагона не видел доказательств угрозы посольствам США, о которой говорил Трамп

Глава Пентагона не видел доказательств угрозы посольствам США, о которой говорил Трамп

Киев  •  УНН

 • 10881 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у него нет твердых доказательств того, что четырем американским посольствам угрожало нападение. Именно на этом аргументе основывался приказ президента США Дональда Трампа о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, который якобы планировал нападения на американские посольства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Как указано, отвечая на вопрос журналиста о конкретных доказательствах угрозы нападений, Эспер ответил: "Я не видел ни одного относительно четырех посольств".

При этом, на вопрос о том, придумал ли Трамп эту угрозу, глава Пентагона отметил, что так не думает. По его словам, Трамп скорее говорил о возможности нападения.

Эспер утверждает, что правительство США владело информацией о возможном нападении в ближайшие дни, которое будет иметь широкий масштаб, то есть касаться американских представительств более чем в одной стране.

10 января Трамп сообщил, что нападение "вероятно" угрожало посольству США в Багдаде, а затем добавил, что речь шла о четырех посольствах.

Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.

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