Сулеймані планував напади на іноземні посольства - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на іноземні дипломатичні представництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За словами глави Білого дому, ліквідований американськими військовими генерал Сулеймані готував напади на 4 іноземні посольства.
"Я можу заявити, що я вважаю, що це було б чотири посольства", - заявив Трамп.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.