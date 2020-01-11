Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.
"Я могу заявить, что я считаю, что это было бы четыре посольства", - заявил Трамп.
Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.