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Футболіст збірної України охарактеризував майбутнього спаринг-суперника

Київ • УНН

 • 19819 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про підготовку команди до товариського матчу з Північною Ірландією. Слова футболіста наводить прес-служба УАФ, пише УНН.

Футболіст збірної України охарактеризував майбутнього спаринг-суперника

Цитата

Учора в Харкові “синьо-жовті” продовжили роботу на навчально-тренувальному зборі в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2020. Захисник Олександр Караваєв прокоментував робочий процес і свої очікування від спарингу з Північною Ірландією.

“Із сьогоднішнього тренування стартувала підготовка до спарингу з Північною Ірландією. Нам викладають деякі тактичні дії в обороні та атаці з огляду на схему, якої найчастіше дотримується наш найближчий суперник. Ірландці застосовують схему 3—5—2, і ми маємо бути готові до цього.

Для спарингу це дуже хороший, серйозний суперник. У Північної Ірландії є свій стиль, британці грають і в атакувальний футбол, і від оборони. Багато що залежатиме від нашої концентрації, від того, як ми сприйматимемо ходи суперника й що зможемо запропонувати самі”, — сказав Караваєв.

Доповнення

Третього червня збірна України в Дніпрі проведе товариський поєдинок проти Північної Ірландії (початок — о 21:00).

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