Футболіст збірної України охарактеризував майбутнього спаринг-суперника

Цитата

Учора в Харкові “синьо-жовті” продовжили роботу на навчально-тренувальному зборі в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2020. Захисник Олександр Караваєв прокоментував робочий процес і свої очікування від спарингу з Північною Ірландією.

“Із сьогоднішнього тренування стартувала підготовка до спарингу з Північною Ірландією. Нам викладають деякі тактичні дії в обороні та атаці з огляду на схему, якої найчастіше дотримується наш найближчий суперник. Ірландці застосовують схему 3—5—2, і ми маємо бути готові до цього.

Для спарингу це дуже хороший, серйозний суперник. У Північної Ірландії є свій стиль, британці грають і в атакувальний футбол, і від оборони. Багато що залежатиме від нашої концентрації, від того, як ми сприйматимемо ходи суперника й що зможемо запропонувати самі”, — сказав Караваєв.

Доповнення

Третього червня збірна України в Дніпрі проведе товариський поєдинок проти Північної Ірландії (початок — о 21:00).