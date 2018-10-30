Францію засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Франції через снігопад знеструмленими опинилися близько 195 тисяч будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії електропостачання Франції Enedis.
"У Франції через снігопад знеструмленими опинилися близько 195 тисяч будинків", - сказано в повідомленні.
Також за інформацією Анадолу, сильний снігопад заблокував рух 800 автомобілів на трасі RN88, тисячі людей, які перебували в цих автомобілях, розміщені в спортивних залах прилеглих міст.
Товщина снігу в деяких регіонах досягла 40 сантиметрів.
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У департаменті Луара повідомили, що частина траси A89 недалеко від департаменту закрита для руху, і що 400 осіб залишилися на дорозі.
Нагадаємо, минулого тижня високогір'я Карпат в межах Закарпатської області засипало мокрим снігом.
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Des images de véhicules bloqués par la neige en Haute -Loire ❄ pic.twitter.com/V8GKpDrgw5- CNEWS (@CNEWS) 30 жовтня 2018 р.