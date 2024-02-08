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Федоров зустрівся з делегацією зі США: обговорили потреби України у кіберзахисті

Федоров зустрівся з делегацією зі США: обговорили потреби України у кіберзахисті

Київ • УНН

 • 24552 перегляди

Міністр цифрової трансформації України обговорив з американськими партнерами короткострокові та довгострокові потреби України у сфері кіберзахисту з метою посилення співпраці у сфері кібербезпеки проти російських загроз.

Міністр  цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з українськими партнерами зі США, аби обговорити потреби України у сфері кіберзахисту. Про це урядовець розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН

Деталі 

Він розповів, що вчора зустрівся з послом США з особливих повноважень з питань кіберпростору Натаніелем Фіком та главою Агенції з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) Джен Істерлі.

Обговорили важливі для партнерів питання: надійність української цифрової інфраструктури, зокрема телекому. Разом з головою Держспезвʼязку Юрієм Мироненком озвучили коротко- та довгострокові потреби України у сфері кіберзахисту

- резюмував Федоров. 

Очільник Мінцифри розповів, що для цього в грудні минулого року започаткували Талліннський механізм —  інструмент співпраці 11 країн у кіберпросторі. За його словами, невдовзі буде координаційна зустріч, до якої зараз активно готується Україна.

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Доповнення

Міністр наголосив, що команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT), що входить до складу Держспецзвʼязку, на постійному звʼязку з американськими партнерами, постійно обмінюються інформацією про кіберзагрози, щоб вчасно виявити та запобігти російським кібератакам.

Окрім того, за словами Федорова, Агентство США з міжнародного розвитку допомагає Україні підвищувати рівень кібербезпеки, допомагає з обладнанням та програмним забезпеченням.

Зокрема, разом з Проєктом USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" для платформи Дія.Освіта запустили медіакампанію на тему кібергігієни та знімаємо освітні серіали на цю тему доступним способом.

Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб06.02.24, 12:56 • 25889 переглядiв

Так, на платформі Дія.Освіта вже є 4 освітні серіали та 5 симуляторів на тему кібергігієни й безпеки онлайн.   

Дякую Послу США Бріджит Брінк, Натаніелю Фіку, Джен Істерлі та команді USAID за залученість, розвиваємо стратегічне партнерство далі. Попереду робота по багатьох спільних треках, які плануємо активізувати найближчим часом

- підсумував Федоров.

Нагадаємо

Україна створила Талліннський механізм з кібербезпеки разом з 10 іншими країнами, щоб посилити свій кіберзахист і стійкість, як оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Група має на меті координувати дії з ЄС і НАТО і відкрита для нових членів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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