Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с украинскими партнерами из США, чтобы обсудить потребности Украины в сфере киберзащиты. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что вчера встретился с послом США с особыми полномочиями по вопросам киберпространства Натаниэлем Фиком и главой Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли.

Обсудили важные для партнеров вопросы: надежность украинской цифровой инфраструктуры, в частности телекома. Вместе с главой Госспецсвязи Юрием Мироненко озвучили кратко- и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты - резюмировал Федоров.

Глава Минцифры рассказал, что для этого в декабре прошлого года начали Таллиннский механизм - инструмент сотрудничества 11 стран в киберпространстве. По его словам, вскоре будет координационная встреча, к которой сейчас активно готовится Украина.

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Министр отметил, что команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT), входящая в состав Госспецсвязи, на постоянной связи с американскими партнерами, постоянно обмениваются информацией о киберугрозах, чтобы вовремя выявить и предотвратить российские кибератаки.

Кроме того, по словам Федорова, Агентство США по международному развитию помогает Украине повышать уровень кибербезопасности, помогает с оборудованием и программным обеспечением.

В частности, вместе с Проектом USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" для платформы Дія.Освіта запустили медиакампанию на тему кибергигиены и снимаем образовательные сериалы на эту тему доступным способом.

Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

Так, на платформе Дія.Освіта уже есть 4 образовательных сериала и 5 симуляторов на тему кибергигиены и безопасности онлайн.

Спасибо Послу США Бриджит Бринк, Натаниэлю Фику, Джен Истерли и команде USAID за вовлеченность, развиваем стратегическое партнерство дальше. Впереди работа по многим совместным трекам, которые планируем активизировать в ближайшее время - подытожил Федоров.

Напомним

Украина создала Таллиннский механизм по кибербезопасности вместе с 10 другими странами, чтобы усилить свою киберзащиту и устойчивость, как объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Группа имеет целью координировать действия с ЕС и НАТО и открыта для новых членов.