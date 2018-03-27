Еверест очистили від 5-ти тонн сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. П'ять тонн негорючих і тих, які не розкладаються відходів, були перевезені повітряним транспортом з міста Лукла біля підніжжя Евересту в столицю Непалу Катманду, передає УНН з посиланням на Montagna.
"П'ять тонн негорючих і тих, які не розкладаються відходів, були перевезені повітряним транспортом з Лукла в Катманду в минулу суботу є частиною амбітної програми 2018 року по очищенню Евересту, метою якої варто максимально швидке і повне очищення регіону від сміття, яке залишають туристи і альпіністами в горах і долинах, на маршруті підходу до найвищої вершини світу," - йдеться в повідомленні.
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Так, тільки за один 2017 рік регіон Евересту відвідали 46 000 туристів, залишивши за собою тонни сміття.
Це сміття складається з порожніх пляшок і консервних банок, частини альпіністського та трекінгового спорядження непридатного до використання, тари для харчових продуктів і т.д.
Сміття було зібрано добровольцями і перевезено в аеропорт Лукла за допомогою "зопкіо" (zopkyo) - домашньої худоби - гібридом яків з коровами, які досить широко використовуються місцевими жителями долини Кхумбу.