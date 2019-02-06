Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 6 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 40-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 74-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 300 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 3 035 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт", - йдеться у повідомленні.
Через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
В "Енергоатомі" додали, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Минулої доби, 5 лютого, атомними станціями вироблено 282,81 млн кВт-г електроенергії.
Нагадаємо, станом на 5 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.