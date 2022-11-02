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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Екзит-пол пророкує перемогу блока експрем’єр-міністра Ізраїлю на виборах

Екзит-пол пророкує перемогу блока експрем’єр-міністра Ізраїлю на виборах

Київ • УНН

 • 365014 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю та друг путіна Біньямін Нетаньяху заявив у середу, що його праве крило знаходиться на порозі великої перемоги на виборах, після того, як екзит-поли передбачили, що його блок отримав незначну парламентську більшість. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters

Цитата

“Ми отримали величезний вотум довіри з боку народу Ізраїлю. Ми стоїмо на порозі дуже великої перемоги”, — сказав він натовпу.

Деталі

Згідно з результатами екзит-полів ізраїльського телебачення, проведених у вівторок пізно ввечері, Нетаньягу, якого судять за корупцію, яку він заперечує, мав намір повернутися до влади завдяки значним результатам своїх ультраправих союзників.

Рекордне 12-річне правління Нетаньяху завершилося в червні 2021 року, коли центристу Яїру Лапіду вперше вдалося з’єднати крихкий альянс лібералів, правих і арабської партії, який розпався через рік свого правління.

Очікується, що остаточний результат буде оголошено пізніше цього тижня.

Він був прем'єр-міністром довше когось на цій посаді в історії Ізраїлю. Відомий своїми тісними відносинами із президентом рф. Він також виступав проти постачання ізраїльської зброї в Україну.

Нагадаємо

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг чинного президента Жаіра Болсонару на виборах, які ознаменували приголомшливе повернення лівого лідера на пост глави держави.

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