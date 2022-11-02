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“Мы получили огромный вотум доверия со стороны народа Израиля. Мы стоим на пороге очень большой победы”, — сказал он толпе.

Детали

Согласно результатам экзит-полов израильского телевидения, проведенных во вторник поздно вечером, Нетаньяху, которого судят за коррупцию, которую он отрицает, намеревался вернуться к власти благодаря значительным результатам своих ультраправых союзников.

Рекордное 12-летнее правление Нетаньяху завершилось в июне 2021 года, когда центристу Яиру Лапиду впервые удалось объединить хрупкий альянс либералов, правых и арабской партии, который распался через год своего правления.

Ожидается, что окончательный результат будет объявлен позже на этой неделе.

Он был премьер-министром дольше кого-либо на этом посту в истории Израиля. Известен своими тесными отношениями с президентом рф. Он также выступал против поставок израильского оружия в Украину.

Напомним

Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонару на выборах, которые ознаменовали ошеломляющее возвращение левого лидера на пост главы государства.