Экзит-пол предсказывает победу блока экс-премьер-министра Израиля на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Израиля и друг путина Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что его правое крыло находится на пороге большой победы на выборах, после того, как экзит-полы предсказали, что его блок получил незначительное парламентское большинство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Мы получили огромный вотум доверия со стороны народа Израиля. Мы стоим на пороге очень большой победы”, — сказал он толпе.
Детали
Согласно результатам экзит-полов израильского телевидения, проведенных во вторник поздно вечером, Нетаньяху, которого судят за коррупцию, которую он отрицает, намеревался вернуться к власти благодаря значительным результатам своих ультраправых союзников.
Рекордное 12-летнее правление Нетаньяху завершилось в июне 2021 года, когда центристу Яиру Лапиду впервые удалось объединить хрупкий альянс либералов, правых и арабской партии, который распался через год своего правления.
Ожидается, что окончательный результат будет объявлен позже на этой неделе.
Он был премьер-министром дольше кого-либо на этом посту в истории Израиля. Известен своими тесными отношениями с президентом рф. Он также выступал против поставок израильского оружия в Украину.
Напомним
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонару на выборах, которые ознаменовали ошеломляющее возвращение левого лидера на пост главы государства.