Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року

Курс американської валюти поступово зростатиме і в кінці року сягне 42 гривень за долар. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.

В державному бюджеті закладений середньорічний курс, здається, 40,6 грн за долар і на кінець року держбюджет передбачає 42 грн за долар. Скоріш за все ці параметри будуть витримані, бо ніяких фундаментальних факторів для зростання курсу долара немає