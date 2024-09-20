Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року
Київ • УНН
Економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.
Курс американської валюти поступово зростатиме і в кінці року сягне 42 гривень за долар. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.
В державному бюджеті закладений середньорічний курс, здається, 40,6 грн за долар і на кінець року держбюджет передбачає 42 грн за долар. Скоріш за все ці параметри будуть витримані, бо ніяких фундаментальних факторів для зростання курсу долара немає
За його словами, золотовалютні резерви наразі знаходяться на максимальному рівні і складають 43 млрд доларів.
"НБУ в режимі керованої гнучкості досить добре справляється на міжбанку і згладжує коливання, тож курс буде поступово прямувати до 42 на кінець року і жодних несподіванок не очікується", - зазначив Гетьман.
Додамо
Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експертки, ціна долара може вирости приблизно на 2 гривні.
"Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу", - зазначила Олена Сосєдка.
Нагадаємо
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар.