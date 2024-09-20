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Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року

Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року

Київ • УНН

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Економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.

Курс американської валюти поступово зростатиме і в кінці року сягне 42 гривень за долар. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.

В державному бюджеті закладений середньорічний курс, здається, 40,6 грн за долар і на кінець року держбюджет передбачає 42 грн за долар. Скоріш за все ці параметри будуть витримані, бо ніяких фундаментальних факторів для зростання курсу долара немає

- зазначив Гетьман.

За його словами, золотовалютні резерви наразі знаходяться на максимальному рівні і складають 43 млрд доларів. 

"НБУ в режимі керованої гнучкості досить добре справляється на міжбанку і згладжує коливання, тож курс буде поступово прямувати до 42 на кінець року і жодних несподіванок не очікується", - зазначив Гетьман.

Додамо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експертки, ціна долара може вирости приблизно на 2 гривні.

"Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу", - зазначила Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
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