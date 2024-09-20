Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
Киев • УНН
Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.
Курс американской валюты постепенно будет расти и в конце года достигнет 42 гривен за доллар. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман.
В государственном бюджете заложен среднегодовой курс, кажется, 40,6 грн за доллар и на конец года госбюджет предусматривает 42 грн за доллар. Скорее всего эти параметры будут выдержаны, потому что никаких фундаментальных факторов для роста курса доллара нет
По его словам, золотовалютные резервы сейчас находятся на максимальном уровне и составляют 43 млрд долларов.
«НБУ в режиме управляемой гибкости достаточно хорошо справляется на межбанке и сглаживает колебания, поэтому курс будет постепенно стремиться к 42 на конец года и никаких неожиданностей не ожидается», - отметил Гетьман.
Добавим
Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти. Всего до 2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.
«Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры для стабилизации финансовой системы и повышения доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса», - отметила Елена Соседка.
Напомним,
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.