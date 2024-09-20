Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Курс американской валюты постепенно будет расти и в конце года достигнет 42 гривен за доллар. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман.

В государственном бюджете заложен среднегодовой курс, кажется, 40,6 грн за доллар и на конец года госбюджет предусматривает 42 грн за доллар. Скорее всего эти параметры будут выдержаны, потому что никаких фундаментальных факторов для роста курса доллара нет - отметил Гетман.

По его словам, золотовалютные резервы сейчас находятся на максимальном уровне и составляют 43 млрд долларов.

«НБУ в режиме управляемой гибкости достаточно хорошо справляется на межбанке и сглаживает колебания, поэтому курс будет постепенно стремиться к 42 на конец года и никаких неожиданностей не ожидается», - отметил Гетьман.

Добавим

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти. Всего до 2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.

«Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры для стабилизации финансовой системы и повышения доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса», - отметила Елена Соседка.

Напомним,

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.