Екіпаж судна “Норд” може повернутись до окупованого Криму - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Члени екіпажу кримського риболовецького судна “Норд” можуть повернутись на тимчасово окуповану територію Кримського півострову за українськими паспортами на законній основі. Про це сказав заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров в ефірі радіо “Крым Реалии”, передає УНН.
“Екіпажу судна „Норд“ нічого не загрожує. До них правоохоронні органи Республіки Крим жодних претензій, скажімо так, не мають. З ними було проведено всі необхідні процесуальні дії, вони являються свідками. На сьогоднішній день вони, як громадяни України, можуть на законній основі повернутись додому. Чому вони цього не роблять — це питання більше до них”, — сказав він.
За словами Реброва, моряки можуть повернутись на територію тимчасово окупованого Криму за українськими паспортами.
“Вони можуть пред’явити документи громадян України, які вони і мають, і можуть через КПВВ, як передбачено Кабміном про порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію, залишити материкову територію України і в’їхати до себе додому, на тимчасово окуповану територію півострова Крим”, — повідомив він.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.
Як повідомляв УНН, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо капітана кримського сейнера “Норд” Володимира Горбенка продовжено до 1 вересня 2018 року.