Екіпаж "Білий янгол" атаковано під час евакуації жителів Покровська: є поранені і загиблі

Під час евакуації поранених у Покровську Донецької області екіпаж поліцейської евакуаційної групи "Білий янгол" був обстріляний російськими військами. В результаті прямого влучання члени екіпажу отримали поранення, а евакуаційний автомобіль було виведено з ладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Група "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" займалась евакуацією трьох цивільних, один з яких втратив ногу та стікав кров’ю. Через ворожу атаку врятувати чоловіка не вдалось – він помер у лікарні.

Окупанти тричі вдарили дронами по евакуаційній групі. Також постраждала пара цивільних - чоловік та дівчина їхали до місця, де можна підзарядити телефон.

Крім них, осколкове поранення ноги отримав поліцейський. Наразі він проходить лікування.

Доповнення

За даними Національної поліції, наразі у Покровську залишаються близько 1700 жителів. Водночас ГУНП України у Донецькій області повідомило, що за добу росіяни здійснили 2809 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем опинились 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, села Весела Гора, Гришине, Дронівка, Заповідне, Новотроїцьке, Самарське.

Також було пошкоджено 61 цивільний об’єкт, з них 50 житлових будинків.

Нагадаємо

Внаслідок удару росіян мешканці Степногірської громади Запорізької області залишились без електропостачання, інтернету і мобільного зв'язку. Контузію отримали двоє працівників ремонтної бригади.