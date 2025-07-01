Екіпаж "Білий янгол" атаковано під час евакуації жителів Покровська: є поранені і загиблі

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
12:51 • 1733 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
11:25 • 24061 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
10:00 • 22440 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
08:13 • 36183 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 103172 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 110596 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 56723 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 114790 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 176095 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 79961 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
48%
747мм
Популярнi новини
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС1 липня, 05:50 • 59252 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 60419 перегляди
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі08:02 • 23776 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 18325 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 9734 перегляди
Публікації
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 24061 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 103172 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році1 липня, 05:50 • 110596 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 117729 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 127595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Польща
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Китай
Реклама
УНН Lite
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 10012 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 18586 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 60681 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 120227 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 121318 перегляди
Актуальне
Су-27
БМ-21 «Град»
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
Тор (ЗРК)

Екіпаж "Білий янгол" атаковано під час евакуації жителів Покровська: є поранені і загиблі

Київ • УНН

 • 709 перегляди

У Покровську Донецької області екіпаж поліцейської групи "Білий янгол" обстріляли російські війська під час евакуації поранених. Одна людина загинула, поліцейський поранений, автомобіль виведено з ладу.

Екіпаж "Білий янгол" атаковано під час евакуації жителів Покровська: є поранені і загиблі

Під час евакуації поранених у Покровську Донецької області екіпаж поліцейської евакуаційної групи "Білий янгол" був обстріляний російськими військами. В результаті прямого влучання члени екіпажу отримали поранення, а евакуаційний автомобіль було виведено з ладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Група "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" займалась евакуацією трьох цивільних, один з яких втратив ногу та стікав кров’ю. Через ворожу атаку врятувати чоловіка не вдалось – він помер у лікарні.

Окупанти тричі вдарили дронами по евакуаційній групі. Також постраждала пара цивільних - чоловік та дівчина їхали до місця, де можна підзарядити телефон.

Крім них, осколкове поранення ноги отримав поліцейський. Наразі він проходить лікування.

Доповнення

За даними Національної поліції, наразі у Покровську залишаються близько 1700 жителів. Водночас ГУНП України у Донецькій області повідомило, що за добу росіяни здійснили 2809 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем опинились 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, села Весела Гора, Гришине, Дронівка, Заповідне, Новотроїцьке, Самарське.

Також було пошкоджено 61 цивільний об’єкт, з них 50 житлових будинків.

Нагадаємо

Внаслідок удару росіян мешканці Степногірської громади Запорізької області залишились без електропостачання, інтернету і мобільного зв'язку. Контузію отримали двоє працівників ремонтної бригади.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9