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Экипаж "Белый ангел" атакован во время эвакуации жителей Покровска: есть раненые и погибшие

Киев • УНН

 • 353 просмотра

В Покровске Донецкой области экипаж полицейской группы "Белый ангел" обстреляли российские войска во время эвакуации раненых. Один человек погиб, полицейский ранен, автомобиль выведен из строя.

Экипаж "Белый ангел" атакован во время эвакуации жителей Покровска: есть раненые и погибшие

Во время эвакуации раненых в Покровске Донецкой области экипаж полицейской эвакуационной группы "Белый ангел" был обстрелян российскими войсками. В результате прямого попадания члены экипажа получили ранения, а эвакуационный автомобиль был выведен из строя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Группа "Белый ангел" совместно с ОО "Капелланский патруль" занималась эвакуацией трёх гражданских лиц, один из которых потерял ногу и истекал кровью. Из-за вражеской атаки спасти мужчину не удалось – он умер в больнице.

Оккупанты трижды ударили дронами по эвакуационной группе. Также пострадала пара гражданских лиц - мужчина и девушка ехали к месту, где можно подзарядить телефон.

Кроме них, осколочное ранение ноги получил полицейский. Сейчас он проходит лечение.

Дополнение

По данным Национальной полиции, сейчас в Покровске остаются около 1700 жителей. В то же время ГУНП Украины в Донецкой области сообщило, что за сутки россияне совершили 2809 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Славянск, села Весёлая Гора, Гришино, Дроновка, Заповедное, Новотроицкое, Самарское.

Также был поврежден 61 гражданский объект, из них 50 жилых домов.

Напомним

В результате удара россиян жители Степногорской громады Запорожской области остались без электроснабжения, интернета и мобильной связи. Контузию получили двое работников ремонтной бригады.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Покровск
Донецкая область
Славянск
Запорожская область
Константиновка
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