Экипаж "Белый ангел" атакован во время эвакуации жителей Покровска: есть раненые и погибшие

Во время эвакуации раненых в Покровске Донецкой области экипаж полицейской эвакуационной группы "Белый ангел" был обстрелян российскими войсками. В результате прямого попадания члены экипажа получили ранения, а эвакуационный автомобиль был выведен из строя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Группа "Белый ангел" совместно с ОО "Капелланский патруль" занималась эвакуацией трёх гражданских лиц, один из которых потерял ногу и истекал кровью. Из-за вражеской атаки спасти мужчину не удалось – он умер в больнице.

Оккупанты трижды ударили дронами по эвакуационной группе. Также пострадала пара гражданских лиц - мужчина и девушка ехали к месту, где можно подзарядить телефон.

Кроме них, осколочное ранение ноги получил полицейский. Сейчас он проходит лечение.

Дополнение

По данным Национальной полиции, сейчас в Покровске остаются около 1700 жителей. В то же время ГУНП Украины в Донецкой области сообщило, что за сутки россияне совершили 2809 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Славянск, села Весёлая Гора, Гришино, Дроновка, Заповедное, Новотроицкое, Самарское.

Также был поврежден 61 гражданский объект, из них 50 жилых домов.

Напомним

В результате удара россиян жители Степногорской громады Запорожской области остались без электроснабжения, интернета и мобильной связи. Контузию получили двое работников ремонтной бригады.