Джонсон: кількість інфікованих коронавірусом у Британії вища, ніж вказують офіційні дані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Великій Британії може становити значно більше осіб, ніж це вказано в офіційних даних. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє The Guardian, передає УНН.
“Кількість випадків зараження різко збільшиться, й справді, справжня кількість інфікованих вища, можливо, значно вища, ніж кількість випадків, які досі були підтверджені тестами”, — сказав Джонсон.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.
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