Двоє чоловіків намагались втекти до Угорщини під виглядом військових
Київ • УНН
Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною у військовій формі. Порушники заплатили по $9000 переправникам, але були виявлені за 100 метрів до кордону.
Двоє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон з Угорщиною під виглядом військових, але за 100 метрів до кордону прикордонники виявили порушників, передає УНН з посиланням на ДПСУ.
Прикордонники відділу "Велика Бийгань" Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною.
Затриманими виявилися мешканці Харківської та Тернопільської областей, одягнені у камуфляжну форму. Вони заплатили по 9 тисяч доларів переправникам, сподіваючись, що їхній вигляд відверне увагу прикордонників.
Однак, за 100 метрів до кордону, військовослужбовці виявили порушників. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколів, а їхні дії розглядатиме суд.
Нагадаємо
21-річного мешканця Вінниччини, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали після чотирьох днів блукань у горах.