Двое мужчин пытались сбежать в Венгрию под видом военных

Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу с Венгрией под видом военных, но за 100 метров до границы пограничники обнаружили нарушителей, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники отдела «Большая Быйгань» Мукачевского отряда задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией.

Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей, одетые в камуфляжную форму. Они заплатили по 9 тысяч долларов переправщикам, надеясь, что их вид отвлечет внимание пограничников.

Однако, за 100 метров до границы, военнослужащие обнаружили нарушителей. Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов, а их действия будет рассматривать суд.

Напомним

21-летнего жителя Винницкой области, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией, задержали после четырех дней блужданий в горах.