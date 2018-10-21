Дві гольові дії Яремчука допомогли "Генту" перервати безвиграшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі “Гента” й допоміг команді здобути впевнену перемогу, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію футболу України.
У чемпіонаті Бельгії “Гент” Яремчука та Ігоря Пластуна на виїзді обіграв “Остенде” (4:0) і наразі посідає третє місце в лізі.
Яремчук відіграв до 78-ї хвилини, записав на свій рахунок гол і результативну передачу. Пластун провів на полі 90 хвилин.
Загалом у цьому сезоні Яремчук зіграв у складі “Гента” 15 поєдинків, в яких забив чотири м’ячі. На рахунку Пластуна 14 матчів.
Додамо також, “Гент” до цього матчу мав серію із 4-х зустрічей без перемог.