"Два тижні": Буданов відповів, скільки готувалася операція зі знищення А-50
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив, що операція зі знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 готувалася протягом двох тижнів.
Операція зі знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 готувалась два тижні. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
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На запитання, чи довго готувалася ця спецоперація, Буданов відповів: "Два тижні".
Водночас на репліку щодо збиття літака та припущення про вітчизняну зброю, Буданов відмовився відповідати, зауваживши, що це "непобутовий випадок".
Нагадаємо
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий нібито "дружнім вогнем", російської ППО. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.