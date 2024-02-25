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"Две недели": Буданов ответил, сколько готовилась операция по уничтожению А-50

"Две недели": Буданов ответил, сколько готовилась операция по уничтожению А-50

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 12:46  •  9474 просмотра

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил, что операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 готовилась в течение двух недель.

Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 готовилась две недели. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Детали

На вопрос, долго ли готовилась эта спецоперация, Буданов ответил: "Две недели".

В то же время на реплику относительно сбития самолета и предположения об отечественном оружии, Буданов отказался отвечать, отметив, что это "небытовой случай".

Напомним

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит якобы "дружественным огнем", российской ПВО. Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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