"Две недели": Буданов ответил, сколько готовилась операция по уничтожению А-50

Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 готовилась две недели. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Детали

На вопрос, долго ли готовилась эта спецоперация, Буданов ответил: "Две недели".

В то же время на реплику относительно сбития самолета и предположения об отечественном оружии, Буданов отказался отвечать, отметив, что это "небытовой случай".

Напомним

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит якобы "дружественным огнем", российской ПВО. Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.