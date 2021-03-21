Дубль Караваєва приніс "Динамо" розгромний виграш над "Рухом"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. "Динамо" приймало львівський "Рух" у поєдинку 19 туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
На 10-й хвилині “динамівці” заробили право на пробиття 11-метрового, який Карлос Де Пена не забив — воротар Бандура здійснив сейв. Проте це не зупинило підопічних Луческу, які відвантажили три м’ячі в сітку опонентів. На 59 хвилині На 59 хвилині захисник “Руху” помилився у простій ситуації у власній карній зоні та подарував гол Олександру Караваєву.
У заключній 5-хвилинці Миколенко у падінні віддав результативний простріл на Сідклея, а в додатковий час Караваєв оформив дубль — 3:0.
Доповнення
“Динамо” набрало 46 очок і вже на сім балів відірвалося від “Шахтаря”. “Рух” замикає турнірну таблицю (13).