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ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура проситиме домашній арешт для вчительки

ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура проситиме домашній арешт для вчительки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура проситиме суд обрати домашній арешт для вчительки, яка організувала поїздку дітей за кордон, під час якої вони потрапили у ДТП у Білорусі. Про це повідомляє прес-центр судової влади України, передає УНН.

“Судом першої інстанції до підозрюваної було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. З таким рішенням слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми не погодилася прокуратура та подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу місцевого суду та обрати для жінки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, Апеляційним судом Сумської області розгляд справи призначено на 19 листопада на 9:30.

Нагадаємо, прокуратура Сумської області 17 жовтня повідомила про підозру вчителю Великописарівської спеціалізованої школи, яка організувала поїздку для дітей, які потрапили в Білорусі в ДТП. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч.2 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього) КК України.

Під час слідства з’ясувалося, що вчителька організувала та особисто супроводжувала групу з 26 учнів із Сумської, Вінницької областей та Києва на міжнародний футбольний турнір у польське місто Барчево. Батьки дітей підготували нотаріально завірені довіреності, відповідно до яких учитель взяла на себе зобов’язання відповідати за життя та здоров’я дітей під час перебування їх за кордоном та повернення в Україну.

Як повідомляв УНН, група дітей поверталася із Польщі через Білорусь до Сумської області. Близько 7:00 години 13 травня 2018 року на 54 км автодороги Кам’янець — Шерешево — Свислочь сталася ДТП, внаслідок якої загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми. Ще шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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