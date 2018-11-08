ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура проситиме домашній арешт для вчительки

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура проситиме суд обрати домашній арешт для вчительки, яка організувала поїздку дітей за кордон, під час якої вони потрапили у ДТП у Білорусі. Про це повідомляє прес-центр судової влади України, передає УНН.