ДТП с детьми в Беларуси: прокуратура будет просить домашний арест для учительницы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура будет просить суд избрать домашний арест для учительницы, которая организовала поездку детей за границу, во время которой они попали в ДТП в Беларуси. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
“Судом первой инстанции к подозреваемой была применена мера пресечения в виде личного обязательства. С таким решением следственного судьи Заречного районного суда г.Сумы не согласилась прокуратура и подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение местного суда и выбрать для женщины меру пресечения в виде домашнего ареста”, — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, Апелляционным судом Сумской области рассмотрение дела назначено на 19 ноября на 9:30.
Напомним, прокуратура Сумской области 17 октября сообщила о подозрении учителю Великописаревской специализированной школы, которая организовала поездку для детей, попавших в Беларуси в ДТП. Действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) УК Украины.
Во время следствия выяснилось, что учительница организовала и лично сопровождала группу из 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и Киева на международный футбольный турнир в польский город Барчево. Родители детей подготовили нотариально заверенные доверенности, согласно которым учитель взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину.
Как сообщал УНН, группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумской области. Около 7:00 часов 13 мая 2018 года на 54 км автодороги Каменец — Шерешево — Свислочь произошло ДТП, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.