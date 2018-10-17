ДТП з дітьми у Білорусі: організатору поїздки оголосили підозру

"Прокуратурою Сумської області в середу, 17 жовтня 2018 року, повідомлено про підозру вчителю Великописарівської спеціалізованої школи, яка організувала поїздку за кордон для дітей, які потрапили в Білорусі в ДТП. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього) КК України", – йдеться в повідомленні.

Під час слідства з'ясувалося, що вчителька організувала та особисто супроводжувала групу з 26 учнів із Сумської, Вінницької областей та Києва на міжнародний футбольний турнір у польське місто Барчево. Батьки дітей підготували нотаріально завірені довіреності, відповідно до яких учитель взяла на себе зобов’язання відповідати за життя та здоров’я дітей під час перебування їх за кордоном та повернення в Україну.

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Крім того, організатор, щоб уникнути погодження виїзду групи з відповідними органами Нацполіції України, замість передбаченого для такої поїздки комфортабельного автобуса з двома водіями розмістила дітей у чотирьох легкових автомобілях. Водії цих транспортних засобів навіть не мали ліцензій із міжнародного перевезення пасажирів.

Більш того, поїздку на відстань понад 2 тисяч км здійснював кожен водій без зміни. Перевезення дітей відбувалося в нічний час без необхідної кількості осіб, які супроводжують. Як наслідок, саме через втому після тривалого нічного переїзду водій допустив порушення правил дорожнього руху.

Зазначається, що вчителька також є депутатом Великописарівської селищної ради Сумської області сьомого скликання. Тому відповідно до чинного законодавства про підозру їй повідомив прокурор Сумської області.

"Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – уточнили в прокуратури.

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Нагадаємо, група дітей поверталася із Польщі через Білорусь до Сумської області. Близько 7:00 години 13 травня 2018 року на 54 км автодороги Кам'янець – Шерешево – Свислочь сталася ДТП, внаслідок якої загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми. Ще шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.