ДТП с детьми в Беларуси: организатору поездки огласили подозрение

"Прокуратурой Сумской области в среду, 17 октября 2018 года, сообщено о подозрении учителю Великописаревской специализированной школы, которая организовала поездку за границу для детей, попавших в Беларуси в ДТП. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанности по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) УК Украины", – говорится в сообщении.

Во время следствия выяснилось, что учительница организовала и лично сопровождала группу из 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и Киева на международный футбольный турнир в польский город Барчево. Родители детей подготовили нотариально заверенные доверенности, согласно которым учитель взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину.

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Кроме того, организатор, чтобы избежать согласования выезда группы с соответствующими органами Нацполиции Украины, вместо предусмотренного для такой поездки комфортабельного автобуса с двумя водителями разместила детей в четырех легковых автомобилях. Водители этих транспортных средств даже не имели лицензий по международным перевозкам пассажиров.

Более того, поездку на расстояние более 2 тысяч км осуществлял каждый водитель без смены. Перевозка детей происходила в ночное время без необходимого количества сопровождающих лиц. Как следствие, именно из-за усталости после длительного ночного переезда водитель допустил нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что учительница также является депутатом Великописаревского поселкового совета Сумской области седьмого созыва. Поэтому в соответствии с действующим законодательством о подозрении ей сообщил прокурор Сумской области.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – уточнили в прокуратуре.

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Напомним, группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумской области. Около 7:00 часов 13 мая 2018 года на 54 км автодороги Каменец – Шерешево – Свислочь произошло ДТП, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.