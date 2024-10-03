Доповіді генсека ООН це важливе документальне підтвердження масштабних порушень прав людини з боку рф - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України вітають доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях та зазначають, що це є черговим важливим документальним підтвердженням масштабних порушень прав людини з боку рф, передає УНН.

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Як зазначається в заяві, МЗС вітає опублікування першої річної доповіді генерального секретаря ООН, яка детально висвітлює грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені російською окупаційною адміністрацією на всіх тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

У доповіді містяться задокументовані численні випадки тортур, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, позасудових страт, а також утисків свободи віросповідання, слова та мирних зібрань, що здійснюються федеральною службою безпеки рф та іншими органами російської окупаційної адміністрації. Генеральний секретар закликає рф дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань відповідно до Статуту ООН, міжнародного гуманітарного права та права прав людини на всіх територіях України