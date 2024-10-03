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Доповіді генсека ООН це важливе документальне підтвердження масштабних порушень прав людини з боку рф - МЗС

Доповіді генсека ООН це важливе документальне підтвердження масштабних порушень прав людини з боку рф - МЗС

Київ • УНН

 • 22454 перегляди

МЗС України вітає першу річну доповідь генсека ООН про порушення прав людини на окупованих територіях. Доповідь документує численні випадки тортур, насильства та інших порушень з боку РФ.

В Міністерстві закордонних справ України вітають доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях та зазначають, що це є черговим важливим документальним підтвердженням масштабних порушень прав людини з боку рф, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в заяві, МЗС вітає опублікування першої річної доповіді генерального секретаря ООН, яка детально висвітлює грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені російською окупаційною адміністрацією на всіх тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

У доповіді містяться задокументовані численні випадки тортур, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, позасудових страт, а також утисків свободи віросповідання, слова та мирних зібрань, що здійснюються федеральною службою безпеки рф та іншими органами російської окупаційної адміністрації. Генеральний секретар закликає рф дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань відповідно до Статуту ООН, міжнародного гуманітарного права та права прав людини на всіх територіях України

- йдеться в заяві.

Зазначається, що генсек закликав російську окупаційну владу дотримуватися абсолютної заборони на насильницькі зникнення, застосування тортур та інших видів жорстокого поводження, а також забезпечити проведення незалежного, неупередженого та швидкого розслідування всіх таких випадків.

МЗС України підкреслює важливість доповіді генерального секретаря ООН, яка є черговим важливим документальним підтвердженням масштабних та системних грубих порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які росія як держава-окупант вчиняє на тимчасово окупованих територіях України від 2014 року

 - додали у відомстві.

Також в міністерстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на російську федерацію з метою негайного припинення збройної агресії, деокупації всіх територій України та притягнення винних до відповідальності за вчинені воєнні злочини.

Нагадаємо

Звіт ООН виявив поширені тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими у рф. 169 з 174 опитаних повідомили про різні форми насильства, включаючи побиття, електрошок та сексуальне насильство.

Павло Башинський

Павло Башинський

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