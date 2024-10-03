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Доклады генсека ООН это важное документальное подтверждение масштабных нарушений прав человека со стороны рф - МИД

Доклады генсека ООН это важное документальное подтверждение масштабных нарушений прав человека со стороны рф - МИД

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 17:53  •  2323 просмотра

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МИД Украины приветствует первый годовой доклад генсека ООН о нарушении прав человека на оккупированных территориях. Доклад документирует многочисленные случаи пыток, насилия и других нарушений со стороны РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют доклады генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях и отмечают, что это является очередным важным документальным подтверждением масштабных нарушений прав человека со стороны рф, передает УНН.

Детали

Как отмечается в заявлении, МИД приветствует опубликование первого годового доклада генерального секретаря ООН, который подробно освещает грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные российской оккупационной администрацией на всех временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях, а также в Автономной Республике Крым.

В докладе содержатся задокументированные многочисленные случаи пыток, сексуального насилия, связанного с конфликтом, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, внесудебных казней, а также притеснений свободы вероисповедания, слова и мирных собраний, осуществляемых федеральной службой безопасности РФ и другими органами российской оккупационной администрации. Генеральный секретарь призывает рф соблюдать свои международно-правовые обязательства в соответствии с Уставом ООН, международного гуманитарного права и права прав человека на всех территориях Украины

- говорится в заявлении.

Отмечается, что генсек призвал российские оккупационные власти соблюдать абсолютный запрет на насильственные исчезновения, применение пыток и других видов жестокого обращения, а также обеспечить проведение независимого, беспристрастного и быстрого расследования всех таких случаев.

МИД Украины подчеркивает важность доклада генерального секретаря ООН, который является очередным важным документальным подтверждением масштабных и системных грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые Россия как государство-оккупант совершает на временно оккупированных территориях Украины с 2014 года

 - добавили в ведомстве.

Также в министерстве призвали международное сообщество усилить давление на российскую федерацию с целью немедленного прекращения вооруженной агрессии, деоккупации всех территорий Украины и привлечения виновных к ответственности за совершенные военные преступления.

Напомним,

Отчет ООН выявил распространенные пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в РФ. 169 из 174 опрошенных сообщили о различных формах насилия, включая избиение, электрошок и сексуальное насилие.

Павел Башинский

Павел Башинский

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