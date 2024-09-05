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До Ради повторно внесли подання про відставку Верещук

До Ради повторно внесли подання про відставку Верещук

Київ • УНН

 • 16897 перегляди

У Верховну Раду повторно внесли проект постанови про відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня.

У Верховну Раду повторно внесли подання про відставку віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Відповідний проект постанови авторства голови профільного комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин народного депутата Андрія Задорожного внесено під №12011 від 5 вересня.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни

- ідеться у проекті.

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп05.09.24, 09:02 • 22984 перегляди

Нагадаємо

4 вересня Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Рада також провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля.

У "Слузі народу" вказали при цьому, що сьогодні, 5 вересня, у ВР день призначень, а заява на звільнення Кулеби та Верещук - дійсні. Також у Раду повторно подали подання на звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду05.09.24, 08:37 • 25756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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