До Ради повторно внесли подання про відставку Верещук
Київ • УНН
У Верховну Раду повторно внесли проект постанови про відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня.
У Верховну Раду повторно внесли подання про відставку віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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Відповідний проект постанови авторства голови профільного комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин народного депутата Андрія Задорожного внесено під №12011 від 5 вересня.
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни
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4 вересня Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.
Рада також провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Окрім того, Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля.
У "Слузі народу" вказали при цьому, що сьогодні, 5 вересня, у ВР день призначень, а заява на звільнення Кулеби та Верещук - дійсні. Також у Раду повторно подали подання на звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
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