В Верховную Раду повторно внесли представление об отставке вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Соответствующий проект постановления авторства председателя профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений народного депутата Андрея Задорожного внесен под №12011 от 5 сентября.

В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук Ирины Андреевны - говорится в проекте.

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп

Напомним

4 сентября Верховная Рада не стала рассматривать проект постановления об увольнении Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Рада также провалила увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, Рада не смогла уволить главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

В "Слуге народа" указали при этом, что сегодня, 5 сентября, в ВР день назначений, а заявление на увольнение Кулебы и Верещук - действительны. Также в Раду повторно подали представление на увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества.

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду