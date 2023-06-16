Для наповнення Каховського водосховища хоча б на метр підуть місяці - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Для наповнення Каховського водосховища хоча б на метр після підриву дамби, за прогнозами, потрібні будуть місяці. Про це повідомили в Укргідроенерго у п'ятницю, пише УНН.
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"За прогнозами фахівців, для наповнення Каховського водосховища хоча б на метр - будуть необхідні місяці", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС наразі дорівнює 13,44 м БС (Балтійської системи висот).
За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон продовжується стабільний спад інтенсивністю 2-5 см за годину.
"За добу рівень води знизився на 37 см. І станом на 8:00 16 червня становить - 1,67 м БС", - повідомили у компанії.
Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС, як зазначається, триває спад рівнів води на 1-10 см за годину з утриманням затоплень.
Укргідроенерго та проєктний інститут продовжують працювати над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
За оцінками, з Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад 72% води.