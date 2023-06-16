Для наполнения Каховского водохранилища хотя бы на метр уйдут месяцы - Укргидроэнерго

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"По прогнозам специалистов, для наполнения Каховского водохранилища хотя бы на метр - будут необходимы месяцы", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС сейчас равен 13,44 м БС (Балтийской системы высот).

По информации Укргидрометцентра, в створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час.

"За сутки уровень воды снизился на 37 см. И по состоянию на 8:00 16 июня составляет - 1,67 м БС", - сообщили в компании.

В течение текущих суток ниже Каховской ГЭС, как отмечается, продолжается спад уровней воды на 1-10 см в час с удержанием затоплений.

Укргидроэнерго и проектный институт продолжают работать над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища после деоккупации.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По оценкам, из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более 72% воды.