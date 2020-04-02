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Дезінфекція посилок та огляд ув’язнених: як запобігають розповсюдженню коронавірусу в тюрмах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щоб коронавірусна інфекція не розповсюджувалась у місцях позбавлення волі, стан здоров’я засуджених перевіряють, дозволяють бачитись з близькими лише онлайн, а їхні посилки дезінфікують. Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“Всього в Україні в місцях позбавлення волі знаходиться 52 тисячі осіб, з них близько 32 тисячі засуджених і до 20 тисяч — перебувають у СІЗО. Враховуючи таку ситуацію Міністерство юстиції вживає необхідні кроки для попередження розповсюдження в установах ДКВС спалаху коронавірусу”, — повідомила Висоцька.

Вона зазначила, що було обмежено побачення (але дозволено онлайн-зустрічі), введено температурний скринінг персоналу і щоденний огляд ув’язнених, всі посилки відправляють відстоюватися на 24 години або дезінфікують. На прогулянку ув’язнених виводять тільки з тими, з ким вони знаходяться в одній камері. У СІЗО всіх новоприбулих відправляють на 14-денний карантин.

“Якщо вірус потрапить у пенітенціарну систему, хворих і осіб, які з ними контактували, будемо намагатися максимально ізолювати. Діяти збираємося за загальним для всіх протоколом МОЗ: спочатку — карантин і лікування, в разі погіршення стану — транспортування в звичайну лікарню, але під охороною”, — повідомила заступник міністра.

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Також у Мін’юсті готують “перепланування” в ізоляторах і в’язницях. У тих установах, які не переповнені, планують розселити ув’язнених по камерах або кімнатах, щоб в разі появи симптоматики у одного ізолювати довелося менше людей.

Водночас Висоцька підкреслила, що варто загалом зменшити тюремне населення, що, враховуючи ситуацію, яка склалася, є вкрай актуальним.

Так, завдання-мінімум на найближчий тиждень — прийняття закону про амністію на 2020 рік, щоб амністувати близько 1000 чоловік. Далі заплановано внесення змін до КПК і КК, щоб зменшити термін, після якого можливе умовно-дострокове звільнення, до п’яти років. Йдеться про засуджених виключно за ненасильницькі злочини.

“Ще одна ініціатива — прийняти новий закон про альтернативні види покарань, його узгодження вже закінчується, і скоро законопроект передадуть до Верховної Ради”, — підсумувала заступник.

Нагадаємо, що влада кількох американських штатів почала відпускати засуджених за нетяжкі злочини через побоювання поширення коронавірусу в переповнених тюрмах.

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