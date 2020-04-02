Дезинфекция посылок и обзор заключенных: как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах

“Всего в Украине в местах лишения свободы находится 52 тысячи человек, из них около 32 тысяч осужденных и до 20 тысяч — находятся в СИЗО. Учитывая такую ситуацию Министерство юстиции принимает необходимые шаги для предупреждения распространения в учреждениях ГКИС вспышки коронавируса”, — сообщила Высоцкая.

Она отметила, что было ограничено свидания (но разрешены онлайн-встречи), введен температурный скрининг персонала и ежедневный обзор заключенных, все посылки отправляют отстаиваться на 24 часа или дезинфицируют. На прогулку заключенных выводят только с теми, с кем они находятся в одной камере. В СИЗО всех новоприбывших отправляют на 14-дневный карантин.

“Если вирус попадет в пенитенциарную систему, больных и лиц, которые с ними контактировали, будем стараться максимально изолировать. Действовать собираемся по общему для всех протоколу Минздрава: сначала — карантин и лечение, в случае ухудшения состояния — транспортировка в обычную больницу, но под охраной”, — сообщила заместитель министра.

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Также в Минюсте готовят “перепланировки” в изоляторах и тюрьмах. В тех учреждениях, которые не переполнены, планируют расселить заключенных по камерам или комнатах, чтобы в случае появления симптоматики у одного изолировать пришлось меньше людей.

В то же время Высоцкая подчеркнула, что стоит ли вообще уменьшить тюремное население, что, учитывая ситуацию, которая сложилась, является крайне актуальным.

Так, задача-минимум на ближайшую неделю — принятие закона об амнистии на 2020 год, чтобы амнистировать около 1000 человек. Далее запланировано внесение изменений в УПК и УК, чтобы уменьшить срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, до пяти лет. Речь идет об осужденных исключительно за ненасильственные преступления.

“Еще одна инициатива — принять новый закон об альтернативных видах наказаний, его согласование уже заканчивается, и скоро законопроект передадут в Верховную Раду”, — подытожила заместитель.

Напомним, что власти нескольких американских штатов начала отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах.