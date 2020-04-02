Дезинфекция посылок и обзор заключенных: как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57877 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67252 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102468 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84275 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102444 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105783 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130297 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103106 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 76613 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 108850 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 71450 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 67174 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 102467 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 108850 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 139256 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 182048 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 166697 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 67180 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103106 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108900 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107326 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106885 просмотра
Актуальное
Дезинфекция посылок и обзор заключенных: как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах

Дезинфекция посылок и обзор заключенных: как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах

Киев  •  УНН

 • 13864 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Чтобы коронавирусная инфекция не распространялась в местах лишения свободы, состояние здоровья осужденных проверяют, позволяют видеться с близкими только онлайн, а их посылки дезинфицируют. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Всего в Украине в местах лишения свободы находится 52 тысячи человек, из них около 32 тысяч осужденных и до 20 тысяч — находятся в СИЗО. Учитывая такую ситуацию Министерство юстиции принимает необходимые шаги для предупреждения распространения в учреждениях ГКИС вспышки коронавируса”, — сообщила Высоцкая.

Она отметила, что было ограничено свидания (но разрешены онлайн-встречи), введен температурный скрининг персонала и ежедневный обзор заключенных, все посылки отправляют отстаиваться на 24 часа или дезинфицируют. На прогулку заключенных выводят только с теми, с кем они находятся в одной камере. В СИЗО всех новоприбывших отправляют на 14-дневный карантин.

“Если вирус попадет в пенитенциарную систему, больных и лиц, которые с ними контактировали, будем стараться максимально изолировать. Действовать собираемся по общему для всех протоколу Минздрава: сначала — карантин и лечение, в случае ухудшения состояния — транспортировка в обычную больницу, но под охраной”, — сообщила заместитель министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран на фоне вспышки коронавируса освободил 85 тыс. заключенных

Также в Минюсте готовят “перепланировки” в изоляторах и тюрьмах. В тех учреждениях, которые не переполнены, планируют расселить заключенных по камерам или комнатах, чтобы в случае появления симптоматики у одного изолировать пришлось меньше людей.

В то же время Высоцкая подчеркнула, что стоит ли вообще уменьшить тюремное население, что, учитывая ситуацию, которая сложилась, является крайне актуальным.

Так, задача-минимум на ближайшую неделю — принятие закона об амнистии на 2020 год, чтобы амнистировать около 1000 человек. Далее запланировано внесение изменений в УПК и УК, чтобы уменьшить срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, до пяти лет. Речь идет об осужденных исключительно за ненасильственные преступления.

“Еще одна инициатива — принять новый закон об альтернативных видах наказаний, его согласование уже заканчивается, и скоро законопроект передадут в Верховную Раду”, — подытожила заместитель.

Напомним, что власти нескольких американских штатов начала отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы