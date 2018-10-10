Депутат ВР Хлань пояснив різке збагачення

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53541 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99800 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138234 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115014 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107391 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113096 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137783 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75041 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83520 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176103 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24300 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33354 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26075 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24742 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31110 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138234 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137783 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176103 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515191 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4695 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24742 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26075 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33354 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58752 перегляди
Актуальне
Депутат ВР Хлань пояснив різке збагачення

Депутат ВР Хлань пояснив різке збагачення

Київ • УНН

 • 51028 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Народний депутат України Сергій Хлань, статки якого зросли у 300 разів під час перебування у Верховній Раді, у коментарі УНН пояснив своє збагачення.

Він переконує, що це суто технічне питання, яке полягає у різниці форм паперових та електронних декларацій.

“У паперових деклараціях не було графи: готівкові кошти. Там декларувались тільки ті статки, які є на депозитних рахунках. У мене на депозитних рахунках статків не було. А були статки, які зберігалися у готівці. Коли з'явилась електронна декларація - з'явилась різниця”, - зазначив Хлань.

Депутат підтвердив, що його декларації нині перевіряють у НАЗК, та разом з тим наголошує, що раніше був успішним бізнесменом, тож багатомільйонні статки заробив чесно.

“Я був підприємцем, я був власником аграрного підприємства і у мене був великий елеваторний комплекс, який за часів Януковича у мене “віджали". Я займався потужним бізнесом, тому я і тримав гроші у готівці, бо коли у мене відбирали майно, у мене не було іншого шляху зберегти кошти”, - зазначає Хлань.

Водночас, публічні претензії до Хланя стосуються не лише його грошових коштів. У ЗМІ раніше зазначали незадекларовані авто, якими користуються члени родини депутата, зокрема Porsche Panamerа.

З відкритих даних також відомо, що сину депутата Владиславу Хланю належить Range Rover 2015 року. При цьому син у декларації політика зазначений, а його авто – ні. Владислав – студент і не має доходу. Але його авто сьогодні коштує близько 100 тис. доларів.

Також незрозумілою залишається ситуація зі складом його родини. Депутат Хлань зазначає, що проживає лише з дітьми, зокрема Владиславом, Матвієм та Міланою. Водночас, відомо, що у Хланя вже друга дружина – матір найменших дітей Олеся Бойко, яка в деклараціях теж відсутня. На світлинах дітей у соцмережах (які редакція не публікує з етичних міркувань, але має в розпорядженні) вони - саме з Бойко.

У судових реєстрах містяться відомості про те, що у 2015 році Бойко потрапила у ДТП і звернулась до суду з вимогами про компенсацію вартості пошкодженого автомобіля BMW Х5, ремонт якого, за її підрахунками, мав становити майже 400 тис. грн. При цьому вона зазначила, що на момент ДТП в авто перебували двоє її малолітніх дітей.

У відкритих базах вказано, що Бойко придбала авто BMW Х5 так само, як і син нардепа свій Range Rover – у 2015 році.

Дохід Бойко, ймовірно, має, адже успадкувала бізнес Хланя, зокрема компанію “Деметра”, яка займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Примітно, що сам Хлань є членом комітету ВР з питань аграрної політики та земельних ресурсів.

Тож, відсутність Бойко у декларації Хланя може пояснюватися тим, що переписувати бізнес на дружин прямо заборонено законодавством. Зокрема, про це йдеться у статті 36 "Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" закону "Про запобігання корупції": депутатам забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї.

До того ж і наявність у родини члена аграрного комітету ВР зернового бізнесу може вказувати на конфлікт інтересів.

“Ми писали про цю ситуацію із Хланем. Три пункти: якщо вони спільно проживають, мають спільний побут і стосунки сімейного характеру, то тоді ця жінка має бути у декларації. Станом на останній день року. Скоріше за все, це є привід для вивчення декларації НАЗК”, - зазначила парламентський аналітик руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.

Водночас, у НАЗК зазначають, що перевірка декларацій Хланя має завершитися до кінця жовтня, але може бути продовжена ще на 30 днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15