Депутат ВР Хлань пояснив різке збагачення

Він переконує, що це суто технічне питання, яке полягає у різниці форм паперових та електронних декларацій.

“У паперових деклараціях не було графи: готівкові кошти. Там декларувались тільки ті статки, які є на депозитних рахунках. У мене на депозитних рахунках статків не було. А були статки, які зберігалися у готівці. Коли з'явилась електронна декларація - з'явилась різниця”, - зазначив Хлань.

Депутат підтвердив, що його декларації нині перевіряють у НАЗК, та разом з тим наголошує, що раніше був успішним бізнесменом, тож багатомільйонні статки заробив чесно.

“Я був підприємцем, я був власником аграрного підприємства і у мене був великий елеваторний комплекс, який за часів Януковича у мене “віджали". Я займався потужним бізнесом, тому я і тримав гроші у готівці, бо коли у мене відбирали майно, у мене не було іншого шляху зберегти кошти”, - зазначає Хлань.

Водночас, публічні претензії до Хланя стосуються не лише його грошових коштів. У ЗМІ раніше зазначали незадекларовані авто, якими користуються члени родини депутата, зокрема Porsche Panamerа.

З відкритих даних також відомо, що сину депутата Владиславу Хланю належить Range Rover 2015 року. При цьому син у декларації політика зазначений, а його авто – ні. Владислав – студент і не має доходу. Але його авто сьогодні коштує близько 100 тис. доларів.

Також незрозумілою залишається ситуація зі складом його родини. Депутат Хлань зазначає, що проживає лише з дітьми, зокрема Владиславом, Матвієм та Міланою. Водночас, відомо, що у Хланя вже друга дружина – матір найменших дітей Олеся Бойко, яка в деклараціях теж відсутня. На світлинах дітей у соцмережах (які редакція не публікує з етичних міркувань, але має в розпорядженні) вони - саме з Бойко.

У судових реєстрах містяться відомості про те, що у 2015 році Бойко потрапила у ДТП і звернулась до суду з вимогами про компенсацію вартості пошкодженого автомобіля BMW Х5, ремонт якого, за її підрахунками, мав становити майже 400 тис. грн. При цьому вона зазначила, що на момент ДТП в авто перебували двоє її малолітніх дітей.

У відкритих базах вказано, що Бойко придбала авто BMW Х5 так само, як і син нардепа свій Range Rover – у 2015 році.

Дохід Бойко, ймовірно, має, адже успадкувала бізнес Хланя, зокрема компанію “Деметра”, яка займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Примітно, що сам Хлань є членом комітету ВР з питань аграрної політики та земельних ресурсів.

Тож, відсутність Бойко у декларації Хланя може пояснюватися тим, що переписувати бізнес на дружин прямо заборонено законодавством. Зокрема, про це йдеться у статті 36 "Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" закону "Про запобігання корупції": депутатам забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї.

До того ж і наявність у родини члена аграрного комітету ВР зернового бізнесу може вказувати на конфлікт інтересів.

“Ми писали про цю ситуацію із Хланем. Три пункти: якщо вони спільно проживають, мають спільний побут і стосунки сімейного характеру, то тоді ця жінка має бути у декларації. Станом на останній день року. Скоріше за все, це є привід для вивчення декларації НАЗК”, - зазначила парламентський аналітик руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.

Водночас, у НАЗК зазначають, що перевірка декларацій Хланя має завершитися до кінця жовтня, але може бути продовжена ще на 30 днів.