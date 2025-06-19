День альбатроса, День фермера в Україні: що ще можна відзначити 19 червня

Сьогодні, 19 червня, зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня альбатроса, а в Україні професійне свято відзначають фермери, пише УНН.

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Всесвітній день альбатроса

Сьогодні в багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня альбатроса. Альбатроси є одними з найкрупніших літаючих птахів, а у мандрівного і південного королівського альбатросів розмах крил досягає рекордної величини - до 3,7 метрів і навіть більше.

З 21 відомого науці виду альбатросів 19 перебувають під загрозою зникнення. Протягом декількох минулих століть популяція альбатросів різко знизилася унаслідок їх масового винищування заради пір'я для дамських капелюшків.

У наші часи основною загрозою для альбатросів є не властиві для ареалів їх проживання тварини, зменшення запасів риби у водах Світового океану, загибель цих птахів у риболовецьких снастях.

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День фермера

В 2020 році Президент України Володимир Зеленський, "ураховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави" постановив установити у України День фермера, який відзначається щороку 19 червня.

Подія започаткована на честь того, що саме 19 червня 2003 року в Україні був прийнятий закон "Про фермерське господарство".

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Міжнародний день коробки

Міжнародний день коробки – це свято не про коробки, це скоріше про котів та їх потреби. Це свято унікальних стосунків між котами та коробками. Ця щорічна подія відбувається 19 червня і відзначає значення, комфорт, безпеку та розваги, які коробки забезпечують нашим котячим друзям. Хоча про любов котів до коробок відомо давно, лише нещодавнє дослідження, проведене Університетом Утрехта, підтвердило значну про роль коробок у зниженні стресу та тривоги у котів.

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День перерви у роботі

Щороку в третій четвер червня відзначається День перерви у роботі. День присвячений пропаганді важливості перерв і фізичної активності протягом робочого дня. Доведено, що відпочинок або коротка перерва в роботі підвищує продуктивність і знижує рівень стресу у працівників. У цей день люди святкують, організовуючи веселі заходи під час перерв, такі як ігри, прогулянки на вулиці або заняття йогою.

Експерти з DeskTime (компанії-виробника софту для контролю робочого часу) розкрили секрет продуктивності. Згідно з їхнім дослідженням, найпродуктивніші працівники працюють за "циклом роботи та відпочинку 75/33".

Тобто, вони працюють 75 хвилин, а потім відпочивають 33 хвилини.

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Церковне свято

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по крові. Вважається, що він був двоюрідним братом Ісуса Христа.

Юда є автором одного з новозавітніх послань. Юда проповідував у багатьох землях. За переказом, його в Персії жорстоко вбили язичники.

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