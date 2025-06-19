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Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
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18 июня, 16:37 • 21609 просмотра
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День альбатроса, День фермера в Украине: что еще можно отметить 19 июня

Киев • УНН

 • 402 просмотра

19 июня отмечается Всемирный день альбатроса, День фермера в Украине и Международный день коробки, который связан с котами. Также отмечается День перерыва в работе и День памяти святого апостола Иуды.

День альбатроса, День фермера в Украине: что еще можно отметить 19 июня

Сегодня, 19 июня, зоозащитники и любители дикой природы могут принять участие в различных мероприятиях по случаю Всемирного дня альбатроса, а в Украине профессиональный праздник отмечают фермеры, пишет УНН

Детали 

Всемирный день альбатроса

Сегодня во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы могут принять участие в различных мероприятиях по случаю Всемирного дня альбатроса. Альбатросы являются одними из крупнейших летающих птиц, а у странствующего и южного королевского альбатросов размах крыльев достигает рекордной величины - до 3,7 метров и даже больше.

Из 21 известного науке вида альбатросов 19 находятся под угрозой исчезновения. В течение нескольких прошлых веков популяция альбатросов резко снизилась в результате их массового истребления ради перьев для дамских шляпок.

В наши времена основной угрозой для альбатросов являются не свойственные для ареалов их обитания животные, уменьшение запасов рыбы в водах Мирового океана, гибель этих птиц в рыболовных снастях.

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День фермера

В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский, "учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства" постановил учредить в Украине День фермера, который отмечается ежегодно 19 июня. 

Событие учреждено в честь того, что именно 19 июня 2003 года в Украине был принят закон "О фермерском хозяйстве".

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Международный день коробки

Международный день коробки – это праздник не о коробках, это скорее о котах и их потребностях. Это праздник уникальных отношений между котами и коробками. Это ежегодное событие происходит 19 июня и отмечает значение, комфорт, безопасность и развлечения, которые коробки обеспечивают нашим кошачьим друзьям. Хотя о любви кошек к коробкам известно давно, лишь недавнее исследование, проведенное Университетом Утрехта, подтвердило значительную роль коробок в снижении стресса и тревоги у кошек.

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День перерыва в работе

Ежегодно в третий четверг июня отмечается День перерыва в работе. День посвящен пропаганде важности перерывов и физической активности в течение рабочего дня. Доказано, что отдых или короткий перерыв в работе повышает продуктивность и снижает уровень стресса у работников. В этот день люди празднуют, организуя веселые мероприятия во время перерывов, такие как игры, прогулки на улице или занятия йогой.

Эксперты из DeskTime (компании-производителя софта для контроля рабочего времени) раскрыли секрет продуктивности. Согласно их исследованию, самые продуктивные работники работают по "циклу работы и отдыха 75/33".

То есть, они работают 75 минут, а затем отдыхают 33 минуты.

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Церковный праздник 

По церковному календарю сегодня День памяти святого апостола Иуды, брата Господнего по крови. Считается, что он был двоюродным братом Иисуса Христа.

Иуда является автором одного из новозаветных посланий. Иуда проповедовал во многих землях. По преданию, его в Персии жестоко убили язычники.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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