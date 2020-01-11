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Данілов розповів, коли тіла загиблих у катастрофі літака МАУ повернуться до України

Данілов розповів, коли тіла загиблих у катастрофі літака МАУ повернуться до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Тіла загиблих українських громадян у авіакатастрофі літака МАУ поблизу Тегерана повернуться в до України орієнтовно 20-21 січня. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данілов у коментарі ВВС, інформує УНН.

Данілов зауважив, що наразі 30% тіл загиблих українців вже ідентифіковані.

"Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну", - заявив секретар РНБО.

Також він зазначив, що українська сторона дуже швидко зрозуміла, що насправді відбулося.

"Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік", - пояснив він.

Раніше зазначалося, президент МАУ вважає, що заява Ірану про збиття літака вимагає офіційного підтвердження.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МАУ розповіли, чому авіакомпанія здійснювала польоти до Тегерану.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає. 

Українські Національні Новини

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