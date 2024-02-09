Данілов розкритикував інтерв'ю путіна: у "військового злочинця" мали б брати показання, а не інтерв'ю
Київ • УНН
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розкритикував інтерв'ю Путіна американському журналісту, заявивши, що російський президент є військовим злочинцем, який повинен давати свідчення слідчому, а не роздавати інтерв'ю.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував інтерв'ю путіна американському журналісту, яке з’явилось в інфопросторі сьогодні. Свої міркування на рахунок озвученого він виклав у пості в соцмережі Х, передає УНН.
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Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов здивувався, що таке інтерв’ю взагалі мало місце, адже путін – військовий злочинець, і на його сумлінні смерті сотень українців.
Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у путіна — військового злочинця з ордером на арешт від Гаазького трибуналу — беруть інтерв’ю, а не показання, які він має давати слідчому. Це те єдине, що він має робити на останку свого життя, скільки б йому не залишилося.… Невже журналіст, сидячи поряд із цим покидьком, не розумів, кому він запопадливо підтакує тому, на руках котрого кров не абстрактна, а справжня — понад 500 українських дітей, десятки тисяч інших невинних літніх людей, жінок…
Олексій Данілов зазначив, що сам не слухав цього інтерв’ю повністю, а прочитані ним уривки з цієї розмови в черговий раз повторили російські наративи, що не відповідають дійсності.
Не слухав цього інтерв’ю, бо це позбавлено будь-якого сенсу. Й зайвий раз у цьому переконався, прочитавши уривки з нього. Всі путінські розмови про Україну переписані під копірку, де з одного боку вічно ображена росія та маячня самого путіна, а на іншому боці — весь світ, який тільки й мріє захопити "багатства" росії, солдати якої крадуть в Україні унітази.
Він також наголосив, що путін божевільний, і висловив сподівання, що інтерв’ю допоможе західним політикам "протверезіти", та реально оцінити ситуацію із війною в Україні.
"путін – хвора людина, яка існує у вигаданому світі, котрого немає і якого ніколи не буде. Його пізнання в історії в цілому й історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності. Більш точний діагноз можуть поставити спеціалісти. А чи можна мати справу з божевільним? Україна всі висновки стосовно того, як треба розмовляти з путіним, зробила. Сподіваюсь, що такі інтерв’ю допоможуть протверезіти західних політиків.
На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера09.02.24, 17:34 • 24768 переглядiв
Додатково
Представник ГУР Андрій Юсов назвав інтерв'ю путіна Такеру Карлсону російською спецоперацією з поширення пропаганди і неправдивих наративів серед західної аудиторії.
Речниця ЄС також розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.