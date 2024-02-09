Данилов раскритиковал интервью Путина: у "военного преступника" должны были бы брать показания, а не интервью

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал интервью Путина американскому журналисту, которое появилось в инфопространстве сегодня. Свои соображения на счет озвученного он выложил в посте в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов удивился, что такое интервью вообще имело место, ведь путин - военный преступник, и на его совести смерти сотен украинцев.

Единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у путина - военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала - берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю. Это то единственное, что он должен делать до конца своей жизни, сколько бы ему не осталось.... Неужели журналист, сидя рядом с этим подонком, не понимал, кому он усердно поддакивает тому, на руках которого кровь не абстрактная, а настоящая - более 500 украинских детей, десятки тысяч других невинных пожилых людей, женщин.. - резко написал Данилов.

Алексей Данилов отметил, что сам не слушал этого интервью полностью, а прочитанные им отрывки из этого разговора в очередной раз повторили российские нарративы, не соответствующие действительности.

Не слушал это интервью, потому что оно лишено всякого смысла. И лишний раз в этом убедился, прочитав отрывки из него. Все путинские разговоры об Украине переписаны под копирку, где с одной стороны вечно обиженная россия и бред самого путина, а на другой стороне - весь мир, который только и мечтает захватить "богатства" России, солдаты которой воруют в Украине унитазы. - иронизировал Данилов.

Он также отметил, что путин сумасшедший, и выразил надежду, что интервью поможет западным политикам "протрезветь", и реально оценить ситуацию с войной в Украине.

"Путин - больной человек, существующий в вымышленном мире, которого нет и которого никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности. Более точный диагноз могут поставить специалисты. А можно ли иметь дело с сумасшедшим? Украина все выводы относительно того, как надо разговаривать с Путиным, сделала. Надеюсь, что такие интервью помогут отрезвить западных политиков. - резюмировал Данилов.

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

Дополнительно

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал интервью Путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.

Пресс-секретарь ЕС также раскритиковала "западное" интервью Путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.