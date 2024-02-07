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Чиновників рф та Ірану не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки через відсутність "серйозного інтересу до діалогу" - голова заходу

Чиновників рф та Ірану не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки через відсутність "серйозного інтересу до діалогу" - голова заходу

Київ • УНН

 • 22623 перегляди

Російські та іранські офіційні особи не були запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки, оскільки голова заявив, що вони не відкриті до змістовного діалогу.

російські та іранські посадовці не були запрошені на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки, оскільки вони "не були відкриті до змістовного діалогу", повідомив голова щорічного заходу Крістоф Хойсген, пише Reuters, інформує УНН

Деталі 

Мюнхенська конференція з безпеки, яку іноді називають "Давосом з питань оборони", відбудеться в південнонімецькому місті з 16 по 18 лютого.

Захід відкриється за кілька днів до другої річниці вторгнення росії в Україну і через чотири місяці після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. 

За словами голови конференції, на заході обговорять ці дві війни,  а також інші, яким приділяється менше уваги, але які спричиняють серйозні гуманітарні кризи - такі як 10-місячна війна в Судані. 

Крістоф Хойсген також очікує на присутність високопоставлених китайських чиновників. Минулого року на заході був присутній міністр закордонних справ КНР  Ван Ї.

Однак, як вказав Хойсген, представники іранського та російського урядів не були запрошені, оскільки вони не виявили серйозного інтересу до діалогу. За його словами, запросили відвідати захід представникам неурядових організації Ірану та рф. 

Хойсген високо оцінив підтримку України з боку Німеччини, яка є другим найбільшим постачальником військової допомоги Києву. Однак, за його словами, необхідно провести дискусію в суспільстві щодо важливості збільшення оборонних витрат і шляхів їх фінансування.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав до більшої відповідальності Європи07.02.24, 15:51 • 29442 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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