Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

российские и иранские чиновники не были приглашены на нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку они "не были открыты к содержательному диалогу", сообщил председатель ежегодного мероприятия Кристоф Хойсген, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Мюнхенская конференция по безопасности, которую иногда называют "Давосом по вопросам обороны", состоится в южногерманском городе с 16 по 18 февраля.

Мероприятие откроется за несколько дней до второй годовщины вторжения россии в Украину и через четыре месяца после начала войны между Израилем и ХАМАС.

По словам председателя конференции, на мероприятии обсудят эти две войны, а также другие, которым уделяется меньше внимания, но которые вызывают серьезные гуманитарные кризисы - такие как 10-месячная война в Судане.

Кристоф Хойсген также ожидает присутствия высокопоставленных китайских чиновников. В прошлом году на мероприятии присутствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

Однако, как указал Хойсген, представители иранского и российского правительств не были приглашены, поскольку они не проявили серьезного интереса к диалогу. По его словам, пригласили посетить мероприятие представителям неправительственных организации Ирана и россии.

Хойсген высоко оценил поддержку Украины со стороны Германии, которая является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Однако, по его словам, необходимо провести дискуссию в обществе относительно важности увеличения оборонных расходов и путей их финансирования.

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