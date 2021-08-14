Чеський уряд евакуює своїх дипломатів з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чеський уряд евакуює двох своїх дипломатів з посольства в Кабулі разом з місцевими робітниками, оскільки ситуація з безпекою в Афганістані погіршується. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Я прийняв рішення про негайну евакуацію наших дипломатів в міжнародний аеропорт Кабула”, — заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек. Пізніше на засіданні ради державної безпеки міністри уряду також вирішили евакуювати співробітників місцевого посольства.
“Ці люди служили Чеській Республіці, і ми несемо за них повну відповідальність. Дружини і маленькі діти наших співробітників стикаються зі смертю і тортурами. Ми просто не можемо цього допустити”, — сказав Кулханек в заяві.
Ті, хто допомагав чеської армії, наприклад перекладачі, також будуть евакуйовані. У найближчі дні відбудуться евакуаційні польоти.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Чехія створює кризовий штаб із захисту свого посольства в Афганістані.
В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.
Доповнення
За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.
Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п’ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.
Тим часом “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.