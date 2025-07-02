Через вибух на Житомирщині рух на трасі Київ - Чоп перекрито: як об'їхати
Київ • УНН
На 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Березина Житомирської області перекрито рух в обох напрямках через надзвичайну подію. Об'їзд здійснюється через села Теснівка, Головине та селище Черняхів.
У Житомирській області через вибух перекрито рух в обох напрямках на автодорозі М-06 Київ — Чоп, передає УНН із посиланням на Патрульну поліцію Житомирської області.
У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито
Деталі
За даними правоохоронців, у напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.
У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп.
Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.
На місці події працюють всі екстрені служби.
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Вибухом пошкодило прилеглі будинки. Також загорівся автобус.
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