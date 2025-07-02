Из-за взрыва в Житомирской области движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать
Киев • УНН
На 126 км автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области перекрыто движение в обоих направлениях из-за чрезвычайного происшествия. Объезд осуществляется через села Тесновка, Головино и поселок Черняхов.
В Житомирской области из-за взрыва перекрыто движение в обоих направлениях на автодороге М-06 Киев — Чоп, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Житомирской области.
В связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим на 126 км автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области), движение в обоих направлениях перекрыто.
Детали
По данным правоохранителей, в направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Теснивка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.
В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Теснивка на 109 км автодороги М-06 Киев — Чоп. Или же на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Теснивка на 109 км автодороги автодороги М-06 Киев — Чоп.
Патрульные обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Напомним
Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.
Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.
В результате взрыва в Житомирской области пострадало более десяти человек02.07.25, 19:35 • 923 просмотра